Talenti shqiptar firmos me klubin e Serie A

Shtuar më 23/07/2018, ora 20:00

Futbollisti shqiptar , Lirim Kastrati , ka arritur akordin me skuadrën e Bolognas.Lajmi është bërë publik nga “TuttoMercatoWeb.com” dhe mbrojtësi i datëlindjes 1999 mësohet të ketë firmosur një kontratë 3-vjeçare me skuadrën e Serisë A.Në të kaluarën Kastrati është aktivizuar me 17-vjeçarët e Shqipërisë, ndërsa më pas zgjodhi përfaqësuesen e moshave të Kosovës.19-vjeçari është një produkt i Romës dhe ishin pikërisht kryeqytetasit që e dispononin kartonin e mbrojtësit shqiptar . /albeu.com/