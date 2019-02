Talenti shqiptar në radarin e gjigantit francez

Shtuar më 10/02/2019, ora 14:23

Talenti shqiptar i AEK-ut të Athinës në radarin e gjigantit francez Lyon Një lajm i bujshëm vjen nga Greqia. Lyon kërkon të marrë talentin shqiptar Gilberto Gega, që aktivizohet me U-17 e AEK Athinës. Janë mediat greke që raportojnë se skuadra franceze ka mbajtur në vëzhgim qendërmbrojtësin shqiptar , duke u bindur se është një talent me potencial të madh.Sipas “Sportime.gr”, Gilberto Gega është një nga talentet premtues të skuadrës së AEK. Së fundi ai ka marrë dhe nënshtetësinë greke . Mbrojtësi i qendrës ka bërë deri më tani paraqitje të mira me AEK U-17.Në ndeshjen ndaj rivalëve të Olympiakos, ndeshje që përfundoi në barazim, një skaut i skuadrës së Lyonit ka qenë në stadium për të ndjekur Gilberto Gegën, raporton gazeta greke Zil Rousse, skauti që ka qenë i pranishëm në stadium për të ndjekur talentin shqiptar , është bashkëpunëtor i Stephan Ross, trajnerin të U-19 të Lyonit. Skauti ka mbetur i kënaqur nga paraqitja e lojtarit shqiptar , dhe ka krijuar bindjen se në verë do të jetë një goditje në merkato.Futbollisti i talentuar pritet që në 24 prill të këtij viti të shkojë në Francë për t`u bashkuar me Lyon . Ky do të ishte një hap i rëndësishëm në karrierën e qendërmbrojtësit të talentuar shqiptar , që për ironi deri më tani nuk është grumbulluar në asnjë nga ekipet kombëtare të moshave të Shqipërisë.