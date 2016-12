Tatimet i vendosin gjobë edhe lokalit të familjes së Andi Lilës

Shtuar më 22/12/2016, ora 16:35

Prej kohësh në Shqipëri tatimet vendosin gjoba për çdo biznes që ka punonjës të pasiguruar. Pre e këtij ligji kanë rënë dhe familjarët e mbrojtësit të kombëtares, Andi Lila Gazetari Armand Maho është bërë dëshmitarë i këtij veprimi të tatimorëve i cili sipas tij është krejt arbitrar. Gazetari Maho thotë se futbollisti shqiptar ja ka lëne këtë lokal në përdorim nënës së tij, dhe vëllait, të cilet sigurojnë një rrogë me këtë aktivitet, ndërsa vetëm dy javë më parë ai e hapi këtë biznes.Ai e rrëfen kështu momentin e gjobës“Dje isha deshmitar kur në këtë lokal zbarkuan taksidaret e tatimeve. Erald Lila vëllai i futbollistit ishte larguar për një gjysëm ore dhe në ndihmë i kish ardhur kushuriri i tij djali i tezes Mirjan Kollçaku, një person lehtësisht i verifikueshem për lidhjet e tij me familjen Lila banues në Kavajë. Kaq është dashur që inspektorët e "hetimit" të bëjnë zbulimin e madh se Erald Lila kishte punonjës të pasiguruar, dhe ta dënojnë me 50 mije lek te reja gjobë ose 500 te vjetra. Fjalëve të pronarit nuk ja vuri njeri veshin.Inspektorja e tatimeve S.H, dukej që ishte militante e thekur e PS, e futur ndoshta me listat e Taulant Ballës!. Sic mësova më vonë para zgjedhjeve te vitit 2013 kish milituar ne AK e Kreshnik Spahiut, por pasi mori vesh se ky nuk do bente koalicion me Ramën sëbashku me një tufe detashmentesh u larguan andej nga kishin ardhur te Rilindja. Por arroganca dhe irritimi i zonjës do arrinte kulmin kur ndërhyra unë dhe pasi mesoi se isha gazetar i Rilindjes Demokratike. Në fakt ndërhyrja ime kish të bënte vetëm me faktin sesi pronarin dhe kushuririn e tij e njoh, dhe është e tepërt madje anormale të denohet një biznes që ben as vetëm 3 mije lek xhiro në ditë më një shume të tillë.Mu drejtua me fjalet qe punoj per kriminelet e PD, por edhe qe do me fuste ne burg ???? ????. Për një çast mu duk vetja se po flisja me ndonje kryetare Fronti Demokratik, të qoftëlargut se me një punonjëse të shtetit. Si përfundim, pasi më vuri në dyshim dhe profesionin, apo aftësitë sepse po te dija të shkruaja sipas saj "nuk do perfundoja te RD" i vuri gjobën Eraldit dhe iku. Më erdhi për të qeshur e qarë me ish aleancisten kuq e zi të shndërruar në rilindase... për të qeshur me injorancen e saj, me indoktrinimin e verber, ndërsa për të qarë për derexhenë ku janë katandisur institucionet e shtetit me njerez si puna e shoqes në fjale që sa degjoi emrin e Rilindjes Demokratike, mori pozitat e shoqes Nexhmije.Më tej gazetari Maho shkruan se “Edhe kontrolli ndaj këtij biznesi nuk mu duk aq normal. Aty shkruhet hetimi tatimor, i cili nuk kreu kontroll askund tjetër dhe nuk perjashtohet mundësia që të jetë bërë shenjestër si pasoje e pakënaqesive që nëna e Andi Lilës shpreh hapur në biznesin e saj ndaj rilindjes. Aq i perhapur është ky fenomeni i skuadroneve mavi , sidomos në tatime, sa dhe Stefan Kote një socialist i thekur, por me një fare integriteti moral dha doreheqjen se nuk pranoi dot klimen mbytëse të militanteve në këtë institucion. Me pak fjalë, suksese në jetë për këtë popull...”.