Të gjithë po punojnë për ta larguar Costan nga Chelsea

Shtuar më 04/08/2017, ora 10:17

Avokati i Diego Costa ka premtuar se do ta detyrojë Chelsean të bjerë më shpejt në kompromis për shitjen e Diego Costas.Ricardo Cardoso ka kërcënuar me një veprim ligjor dhe një kërkesë transferimi pasi kampionët kanë refuzuar një transferimi me huazim tek Milan, përpara rikthimit të tij në Janar në Atletico Madrid. Cardoso tha: "Ne do të përdorim të gjitha mekanizmat ligjore për të mbajtur Chelsea përgjegjës për këtë sjellje, duke bërë të mundur që Diego Costa të largohet", përcjell Albeu.com.Antonio Conte nuk do ta ketë Costan në skuadrën e tij, pasi e ka njoftuar sulmuesin me mesazh dy muaj më parë. /albeu.com/