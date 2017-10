Tekniku i Laçit: Patëm fat që nuk pësuam shumë gola

Shtuar më 12/10/2017, ora 20:47

Trajneri i Laçit, Gentian Mezani foli menjëherë për “Supersport” pas ndeshjes ndaj Skënderbeut, duke u shprehur i kënaqur me lojën që skuadra e tij tregoi në fushë pavarësisht humbjes. Vlonjati më pas tha se skuadra e tij pati fat që nuk pësoi shumë gola , shkruan Albeu.com.“Ka keqardhje për penalltinë e cila do të na jepte mundësinë të merrnim një pikë. Skënderbeu ka pasur raste por ne kemi bërë lojën tonë. Skuadra u soll mirë në të dyja faza. Normalisht kemi lënë hapësira, sepse Skënderbeu ka lojtarë cilësor. Patëm fat se nuk pësuam shumë gola . Duhet ta pranojmë këtë rezultat.”“Unë mendoj avash avash kjo gjë do të zgjidhet. Nuk është se jemi aq keq në mbrojtje. Qaqi vjen nga dëmtimi. Mendoj me kalimin e ndeshjes do jemi më mirë. Fangaj është lojtar i ri që ka bërë një ndeshje të mirë. I ka zbatuar në përpikëri detyrat. Kemi punë dhe do mundohet të bëjmë më të mirë n.”“Ne do të bëjmë të pamundurën sepse është një ndeshje brenda dhe nuk duhet të lemë pikë. Edhe ndaj Skënderbeut në Laç do të kërkojmë pikë. Le të shpresojmë te më e mira. Nuk ka hakmarrje është thjesht një ndeshje radhe.” /albeu.com/