Teksa Juventus i përgatit rinovimin, Dybala tregon se kë do zgjidhte midis Realit dhe Barcës

Shtuar më 12/07/2017, ora 16:04

Paulo Dybala e ka bërë të qartë se unë do të preferonte një kalim te Real Madridi mbi rivalët e Barcelonës nëse do të vinte koha të zgjithe një midis dy kluve.Sipas Marca, të dy klubet janë thënë të jenë konkurrentë për të nënshkruar me yllin argjentinas, që është rritur me Juventusin që e transferoi në klub nga Palermo, edhe pse kampionët italianë janë të vendosur për të mbajtur lojtar dhe do ta blindojnë me një kontratë të redhe me rritje page të majmë.Të dy Real dhe Barca kanë interes serioz për transferimin e lojtarit në Spanjë, por Juventus ka raportuar se do t'i refuzojë të gjitha ofertat, pëecjell Albeu.com. Juventus nukkanë asnjë nevojë financiare të parave për shkak të largimit rekord botëror të Paul Pogba te Manchester United verën e kaluar, si dhe fitimet e ecurisë nga sezoni i kaluar. Klubi është i vendosur të takohet me përfaqësues e Dybalas në këtë muaji për të mbajtur lojtarin të lumtur. Klubi është i vetëdijshëm se marrëveshja e nënshkruar në maj të vitit 2015 mund të mos jetë e mjaftueshme për të mbajtur lojtar. /albeu.com/