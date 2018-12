Telenovela vijon, River Plate refuzon të luajë në stadiumin "Santiago Bernabeo"

Shtuar më 01/12/2018, ora 17:13

Klubi Argjentinas ka dalë me një deklaratë zyrtare duke refuzuar që të luajë në finalen e dytë kundër Boca Juniors në stadiumin Santiago Bernabeu” në kuadër të Kupës Libertadores, shkruan Albeu.com. Plate nuk e pranon ndryshimin e vendtakimit të finales. Ky vendim prek të gjithë ata që kanë blerë biletat”, shkruan deklarate klubit,.Federata e futbollit argjentinas në krye me Conmebol vendosi që finalja e dytë të zhvendoset në Madrid, në stadiumin e Real Madridit “ Santiago Bernabeu”.Ndesha pritej të zhvillohej në stadiumin Plate , mirëpo u anulua dy herë për shkak të incidenteve që ndodhën, tifozët e sulmuan me gjësende autobusin e klubit të Boca Juniors. /albeu.com/