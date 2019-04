Tërbohet Allegri: Ju lexoni libra por s’dini gjë për futboll, mbylleni gojën flas unë tani (VIDEO)

Allegri vs Adani integrale Allegri pessimo davvero. Manca gravemente di risperro ad Adani. “Ho vinto 6 scudetti”. Ma chi sei?! pic.twitter.com/Y8Aj1RGQaC

Shtuar më 28/04/2019, ora 11:23

Massimiliano Allegri , është përfshirë në një debat të nxehtë me një analist sporti, pas barazimit të skuadrës së tij 1:1 me Interin në Serie A.Trajneri italian e ka quajtur analistin të padijshëm rreth lojës së futbollit në praktikë, pas kritikave që mori nga ai.Analisti i sportit në Sky Sport Italia, Lele Adani, e kritikoi qasjen negative të shumë trajnerëve italian në Evropë, përfshirë të trajnerit të Juventusit. Allegri , Juventusi i të cilit u eliminua nga Liga e Kampionëve në çerekfinale pas humbjes nga Ajaxi në shtëpi, nuk u përmbajt dhe i reagoi ashpër Adanit."Në Itali të gjithë janë bërë teoricien të futbollit dhe ky është problem i vërtetë. Tani, ju mbylleni gojën sepse unë po flas. Ju nuk dini gjë për futboll”, iu përgjigj me zemërim Allegri atij."Ju uleni pas tavolinës suaj, i lexoni librat tuaj, por nuk dini asgjë për sportin në praktikë. Unë i kam fituar gjashtë tituj në Serie A",