Tërmet te Liverpooli, dëmtohet ylli i ekipit

Shtuar më 27/04/2019, ora 11:34

Liverpoolit ka marrë një lajm të keq para duelit me Barcelonën në Champions League.Ylli i Liverpool, Roberto Firmino është dëmtuar para se të fillonte ndeshja kundër Huddersfield.Për shkak të lëndimit, trajneri Jurgen Klopp u detyrua ta poziciononte në stolin rezervë ndërsa në vendin e tij u aktivizua, Daniel Sturridge.Sipas gazetës spanjolle "Sport", Firmino është në dyshime nëse do të mund të luaj në ndeshjen e parë kundër Barcelonës në Ligën e Kampionëve.Sulmuesi brazilian ka probleme me muskuj, por do të jetë ekzaminimi mjekësor që do të përcaktojë shkallën e dëmtimit dhe kohëzgjatjen larg fushave të blerta.Kujtojmë që ditën e mërkurë në 1 maj Barcelona do të presë në "Camp Nou" skuadrën e drejtuar nga Jurgen