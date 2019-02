Tërmet te PSG-ja, ylli i skuadrës nuk luan ndaj Manchester United

Shtuar më 10/02/2019, ora 17:55

PSG ka marrë tjetër lajm të keq. Pas dëmtimit të Nejmarit duket se dhe Kavani do të mungojë të paktën një muaj.Sulmuesi uruguajan në ndeshjen e djeshme kundër Bordosë është dëmtuar dhe nuk ka hyr në fushë në pjesën e dytë. Sipas asaj që raporton francezja L’Equipe, sulmuesi do të humbasë të dyja sfidat me Mançesterin dhe është e sigurt që ai duhet të pushojë të paktën 1 muaj.Ai kishte një problem muskular në pjesën e sipërme të kofshës së djathtë. Sfidat me Mançester Junajtid tashmë do të bëhen shumë të vështira pa liderat e sulmit së skuadrës