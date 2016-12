Tevez më i paguar në botë, mediat angleze i kujtojnë çfarë tha para 6 viteve

Shtuar më 29/12/2016, ora 17:05

Carlos Tevez sot ka nënshkruar kontratën me skuadrën e Shanghai Shenhua duke u bërë futbollisti më i paguar në botë për momentin.Kaq ka mjaftuar që mediat të vendosin me shpatulla pas muri Tevezin i cili në vitin 2010 kur ishte pjesë e Manchester Cityt sulmoi lojtarët që nënshkruanin vetëm për të fituar sa më shumë të ardhura financiare.Tabloidi britanik “The Sun” ajo e cila i kujton argjentinasin deklaratën e dhënë para 6 vitesh.“Unë jam i lodhur me këtë futboll dhe nga njerëzit që punojnë për këtë. Jam duke folur seriozisht. Futbollistët po punojnë vetëm për para dhe kjo mua nuk më pëlqen. Është e tmerrshme që ka shumë lojtarë të rinj që nuk janë të interesuar për të fituar tituj por duan vetëm të ardhura financiare”, ka thënë ai.Me kontratën e re Carlos Tevez do përfitojë plot 40 milionë euro në sezon, teksa ka nënshkruar një kontrat 2-vjeçare.