Tevez martohet me të dashurën pas 19 vitesh (FOTO)

Shtuar më 22/12/2016, ora 17:28

Carlos Tevez më në fund ka vendosur që të djegë shaminë e beqarit, teksa është martuar pas 19 vitesh lidhje me bukuroshen Vanessa.Ata kanë kryer ceremoninë në Bashki të shoqëruar nga 3 fëmijët e tyre. Ish-bomberi i Juventusit do të ketë 250 të ftuar në dasmën që do të zhvillohet në "San Isidro", ndërkohë që mes tyre sigurisht që nuk do të mungojnë as personazhe të njohur si Maradona. /albeu.com/