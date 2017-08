Thaçi i uron fitore Shkëndijës

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi ka thene se sonte do të jetë në San Siro për të përkrahur Shkëndijën e Tetovës ndaj Milanit Ai u ka uruar fitore tifozëve dhe Shkëndijës , në përballjen e vështirë ndaj Milanit , në fazën e Play-offit të Europa Leagues.“Sonte do të jem në stadiumin "San Siro" në përkrahje të ekipit "Shkëndija", në përballjen e tyre me Milanin.Lojtarëve dhe stafit të ekipit dhe të gjithë simpatizantëve u uroj fitore në këtë përballje jo të lehtë.Suksesi i deritanishëm i Shkëndijës dhe i shumë ekipeve dhe sportistëve na bën krenar dhe na jep shpresë për suksese edhe më të mëdha në të ardhmen”, shkruan presidenti Thaçi në Facebook.Ndeshja ndërmjet Milanit dhe Shkëndijës do të zhvillohet nga ora 20:45. /albeu.com/