Theu rekordin e Maldinit, flet Buffon

Shtuar më 28/09/2019, ora 19:33

Portieri Gigi Buffon shkroi sot historinë, duke u bërë lojtari që luan më shumë ndeshje me fanellën e një ekipi në Itali. Në toren 2-0 ndaj Spal, portieri 41-vjeçar zhvilloi ndeshjen nr. 903 me fanellën bardhezi, duke kaluar një tjetër legjendë si Paolo Maldini (ish-milanisti mban rekordin e më shumë ndeshjeve në Serinë A, 647 ndaj 642 të Buffon ).“Jam krenar për rekordin tim, pasi nuk e kisha imagjinuar kurrë se do të arrija deri këtu në karrierën time. Sidomos pas këtij rikthimi te Juventusi, pasi vij më i kompletuar pas një viti me PSG-në. Falënderoj prindërit e mi por dhe jetën, që ka qenë bujare me mua. Megjithatë, edhe unë kam sakrikuar shumë për të ardhur deri këtu ”, u shpreh Gigi