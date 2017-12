Thomas Strakosha një portier legjendar për Lazion

Shtuar më 20/12/2017, ora 20:46

Me këmbë e me duar këndonte pak vite më parë Jovanotti, me këmbë përveçse me duar “këndon” edhe Thomas Strakosha tani.Kështu e nis “Gazzetta dello Sport” shkrimin special kushtuar portierit të Kombëtares shqiptare të futbollit, si dhe mbrojtësin ekstrem të ekipit të Lazios . Sigurisht bëhet fjalë për një krahasim mes temave dhe fushave të ndryshme.Portieri i Lazios Strakosha veç mjeteve të zakonshme që karakterizojnë lojën e një portieri (duart) po rezulton shpesh vendimtar edhe në lojën me këmbë. Nga Bergamo, të dielën e kaluar, vijnë shembujt e fundit ku ai e tregoi mjaft mirë.Ishin pikërisht dy pritje në kufijtë e mrekullisë, e para përballë Cristantes, ndërsa e dyta ndaj Papu Gomezit, që të dyja me këmbë e jo me duar Të dyja këto ndërhyrje rezultuan vendimtare sa i përket rezultatit: në rastin e parë,portieri shqiptar evitoi që Atalanta të shënonte golin e avantazhit për 3-0, një rezultat që do ta bënte të pamundur për Lazion të përmbyste shifrat. Ndërsa në rastin e dytë bëri një pritje edhe më vendimtare, sepse bergamaskët mund të vulosnin shifrat 4-2 kur kishin mbetur më pak se 15 minuta nga fundi i takimit.Mrekulli që nuk vijnë si një “vetëtimë në qiell të hapur”… Gjithnjë me këmbë, Strakosha neutralizonte një rast të artë për gol nga Cuadrado në minutat e para të ndeshjes së Superkupës së Italisë, përballë Juventusit, gushtin e kaluar. E nëse do ta pësonin atë, rezultati mund të kishte një tjetër përfundim nga ai që dimë të gjithë.Por ka edhe mrekulli me duart e tij, që sigurisht mbeten më të shumta në numër. Tri herë ndaj Dzekos në derbin e pranverës së këtij viti e kthyern Strakoshën në idhullin e tifozëve lacialë.Por atë më të rëndësishmen (deri më sot) e kishte rezervuar në “Juventus Stadium”, tetorin e shkuar: penalltinë që i priti Paulo Dybalasë në kohën shtesë, që i dhuroi Lazios një fitore historike.Megjithatë, pritjet me duar futen në atë që konsiderohet si “repertor i zakonshëm”, ndërsa ato me këmbë përfshihen në atë që ndryshe quhet si “vlerë e shtuar”, karakteristika këto që po tentohen t’u injektohen thuajse të gjithë portierëve modernë. E Strakosha , padyshim që nga kjo pikëpamje është një portier modern.Ndryshe nga Thomas , babai i tij Foto Strakosha , një nga legjendat e portës kuqezi të viteve ’90-2000, nuk ishte i tillë. Foto, si të gjithë portierët e epokës së tij, këmbë t e shfrytëzonte pak. A mund të konsiderohet evolucion “njerëzor”? Ndoshta me nota humori, por është një evolucion i përcaktuar nga metodat e reja stërvitore, që në rastin e Lazios ushtrohen nga përgatitësi i portierëve, Adalberto Grigioni. /albeu.com/