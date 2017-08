Tifozët italianë nderojnë shqiptarët në ndeshjen me Lushnjen (VIDEO)

Shtuar më 11/08/2017, ora 16:32

Ekipi i futbollit të lushjes u përball me Leccen, ndeshje të cilën e humbën me rezultatin 4-0.Por ajo që bëri përshtypje më shuëm se rezultati për shqipatërt ishte respekti i krijuar nga tifozët italianë të cilët në një video të postuar në Facebook dogjohën thirrjet e tyre me thënjet "Albania ale ale", përcjell Albeu.com.Ndeshja u zhvillua në ritme të qëta dhe me pa ndonjë rëndësi të madhe përpos provimit të ekipeve. /albeu.com/