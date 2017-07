Tifozët e PSG i dërgojnë mesazh Neymarit, a mendoni se kanë të drejtë?

Shtuar më 19/07/2017, ora 12:12

L'Equipe raporton se kampi i PSG është në delir pasi kuptuan se PSG është e gatshme të paguajë klauzolën e Neymarit.Tifozët e kryeqytetsve nuk kanë nguruar dhe i kanë dërguar mesazhe brazilianbit duke i thënë: Mos e digj veten, ti meriton të fitosh topin e artë. Por ti kurrë nuk do ta fitosh nën hijen e Messit. Provo diçka të re., përcjell Albeu.com.Para se të largohej nga Santos, Robinho deklaroi se frymëzuesi i tij ka qenë Robinho dhe pikërishte me Robinhon e kanë lidhur tifozët francez dhe mesazhin tjetër ku i thuhet se as Robinho nuk e zgjodhi PSG por zgjodhi Realin dhe më pas u përdor si karrem për të blerë Ronaldon.Neymar mbrëmë shkëmbeu disa mesazhe me gazetarin e Goal.com dhe i tha se ai është i lumtur në Cmap Nou dhe nuk e dëshiron një lëvizje. /albeu.com/