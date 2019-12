Tifozët e Aston Villës duan Rashicën

Shtuar më 10/12/2019, ora 11:04

Tifozët e Aston Villas i kanë shfrytëzuar llogaritë e tyre në rrjete sociale për të reaguar ndaj lajmit se Milot Rashica është prioritet i klubit për ta transferuar gjatë afatit kalimtar të janarit.Ylli kosovar i Ëerder Bremenit, Milot Rashica , raportohet se ka ngjallur interesim te Aston Villa me formën e tij këtë sezon dhe klubi i Premierligës, sipas Eurosport, do të tentojë t’i sigurojë shërbimet e kosovarit në janar Rashica i ka shënuar tetë gola në 11 ndeshjet e zhvilluara për Bremenin, që radhitet në mes të tabelës së Bundesligës. Ai ishte transferuar te klubi gjerman në ditën e fundit të afatit kalimtar të janarit vitin e kaluar nga klubi holandez Vitesse. Rashica , i cili luajti edhe kundër Kombëtares së Anglisë me Kombëtaren e Kosovës gjatë kualifikimeve për EURO 2020, e kishte nisur karrierën me Vushtrrinë në vendlindje.Pas në fillimi mbresëlënës në këtë sezon të Budnesligës, Rashica besohet se e ka alarmuar skuadrën e drejtuar nga Dean Smith. Pas këtij lajmi, tifozët e Aston Villas reaguan në Tëitter.@ Totall_Villa : Mendoj se nëse ai do të largohet nga Bremeni, atëherë do të shkojë te një klub i Ligës së Kampionëve. Ai është një lojtar i pabesueshëm!@ avfcjoe_ : Ai është i mirë në FIFA@ vbruani : Rashica do të ishte një transferim i mrekullueshëm. Ai është një lojtar i pabesueshëm.@ jay_billingham : Do të ishte e mrekullueshme, por s’ka gjasa që ne t’i shpenzojmë 35-40 milionë në janar @ jacob37778927 : Sipas mendimin tim, ai do të ishte një transferim i mrekullueshëm@ lukeëoodyy : Ai është shumë i shpejtë, kështu që po, transferojeni ju lutem @ samë180 : Ai do të ishte transferimi i përsosur për në janar . Ju lutem , ju lutem , ju lutem Megjithatë, në një intervistë për ‘Kicker’, agjenti i Rashicës, Altin Lala ka thënë që as që bëhet fjalë që Miloti të largohet nga Bundesliga në janar "Afati kalimtar i dimrit nuk është dhe s’do të jetë shqetësim", tha Lala.