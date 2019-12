Tifozët e Atalantës tmerrohen në udhëtimin për në Ukrainë, avioni bën ulje të detyrueshme

Shtuar më 10/12/2019, ora 15:35

Atalanta do të luajë ditën e nesërme ndaj Shaktar Donjetskut, në ndeshjen e fundit për fazën e grupeve në Ligën e Kampionëve.Ndeshja do të luhet në Ukrainë, dhe ekipi italian pritet të ketë edhe mbështetjen e një numri të konsiderueshëm tifozësh, të cilët kanë udhëtuar nga Italia për të mbështetur ekipin e tyre.Pikërisht këta të fundit kanë përjetuar momente paniku ditën e sotme, teksa avioni me të cilin po udhëtonin është detyruar të bëjë ulje të detyrueshme Tifozët pasi mbërritën në Varshavë, morën një linjë tjetër avioni për të udhëtuar drejt Kharkivitm, ku do të zhvillohet edhe ndeshja.Megjithatë gjatë udhëtimit, avioni është detyruar të bëjë ulje të detyrueshme në një destinacion tjetër , dhe shkak për këtë janë bërë kushtet e vështira klimaterike.Piloti vendosi të marrë një rrezik të madh, duke u ulur në Kiev pavarësisht mjegullës së madhe, por për fat të mirë nuk kishte ndonjë incident.