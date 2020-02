Tifozët e Interit mbështesin skuadrën edhe në transfertë, sa do të jenë sonte në "Olimpico"?

Shtuar më 16/02/2020, ora 12:59

Mbrëmjen e sotme, luhet ndeshja më e rëndësishme e javës së 24 në Serie-A.Lazio dhe Inter do të masin forcat mes tyre, një sfidë që do të thotë shumë në duelin për titullin kampion në Itali."Stadio Olimpico " do të shndërrohet në epiqendrën e futbolli, ku audienca për këtë sfidë do të jetë maksimali.Të 60 mijë biletat janë shitur, por edhe nga zikaltrit interesimi dhe mbështetja do të jetë shumë e madhe, duke qenë se drejt Romës kanë udhëtuar 10 mijë tifozë.