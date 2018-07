Tifozët juventin surprizojnë Ronaldon (FOTO LAJM)

Shtuar më 16/07/2018, ora 16:34

Sot është dita e madhe e prezantimit të Ronaldos te Juventus, ku deri më tani ai ka kaluar me sukses provat mjeksore dhe është përshëndetur me një pjesë të tifozëve që e kanë pritur para godinës.Ndërkohë Ronaldo ka marrë edhe një surprizë të këndshme nga tifozët Ata janë mbledhur në fushë dhe duke u organizuar me njëri-tjetrin kanë formuar fjalën “CR7”.Kjo tregon edhe dashurinë që këta tifozë kanë për Cristianon. /albeu.com/