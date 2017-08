Tifozët katalanas "vendosin" për zëvendësuesin e Neymarit

Shtuar më 04/08/2017, ora 17:02

Në një sondazh të kryer nga mediat katalanase, një pjesë e madhe e tiozëve blaugranas kanë votuar duke zgjedhur preferencën e tyre si pasues të Neyarit.Nga mediat u shtruan këto alternativa: Dybala Coutinho , Verratti dhe Paulinho . Spor nuk dëshironte të mësonte vetëm zëvendësuesin e Neymarit por edhe për kë do të duhej të shenzoheshin këto para, përcjell Albeu.com.Ipreferuarri i tifozëve doli Paolo Dybala me 33% i dyti Dembele me 22, Coutinho me 16, Mbappe pastaj me 12 dhe dy të fundit në vendin e 5 dhe 6 ishin konkretisht Verratti me 9% dhe Paulinho me 7%. /albeu.com/