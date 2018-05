Tifozët korçarë: Jeni për turp (FOTO LAJM)

Shtuar më 05/05/2018, ora 20:45

Humbja ndaj Laçit me përmbysje i ka acaruar tej mase tifozët e Skënderbeut të cilët kanë vërshuar me komente në faqen zyrtare të klubit.Disa prej mbështetësve korçar, akuzonin skuadrën e tyre për tolerim ndaj Laçit , ndërsa disa të tjerë e quanin këtë humbje si një turp që nuk mund të kapërdihet lehtë. Pavarësisht deklaratës së trajnerit Ilir Daja, i cili ka treguar se do të shikojë pozicionin e tij, pasi futbollistët korçarë, patën një shthurje në pjesën e dytë, kjo gjë nuk i ka bindur aspak tifozët . /albeu.com/