Tifozi i River Plate kishte parashikuar 1 muaj para finalen në "Santiago Bernabeu"

Shtuar më 01/12/2018, ora 23:30

Orët e fundit, një status i një tifozi argjentinas në Twitter po bën xhiron e rrjeteve sociale. Tifozi i River Plate kishte parashikuar që kjo ndeshje do luhej stadiumin e Madridit, “ Santiago Bernabeu ”, as më pak e as më shumë, por plot 1 muaj përpara.Në datën 3 nëntor, tifozi kishte shkruar këtë status : “Ëndërrova sikur po luanim Super finalen dhe po fitonim 1-0 me gol të Piti Martinez . Por, stadiumi nuk ishte as “Bombonera” dhe as “Monumental”, ishte “ Santiago Bernabeu ”.Gjysma e “profecisë” së këtij tifozi është plotësuar, tashmë mbetet të shohim nëse rezultati do të jetë 1-0, dhe golin ta shënojë pikërisht Piti Martinez