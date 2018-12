Tifozi i Tottenhamit prangoset për një lëkurë bananeje (FOTO LAJM)

Shtuar më 03/12/2018, ora 15:45

Është luajtur ditën e djeshme derbi i Londrës midis Arsenalit dhe Tottenhamit e cila përfundoi me fitoren 4 me 2 të “topçinjve” të drejtuar nga trajneri Unai Emeri. Por gjatë kësaj sfide pati dhe disa momente të shëmtuara.Përveç momentit kur lojtarët filluan të ziheshin me njeri-tjetrin, pati dhe një episod kur një fans gjatë festimit të golit të parë të Aubamejangut hedh në fushë një lëkurë bananeje Tifozi i Totenhemit nuk e ka kapërdirë dot golin e shënuar dhe ka dashur të “shfryjë” duke hedhur atë lëkurë bananeje në fushë.Por kanë qenë forcat e sigurisë që e kanë pikasur tifozin dhe e kanë prangosur atë menjëherë për kryerjen e këtij veprimi. Për tifozin në fjalë pritet të ketë një pezullim të gjatë nga stadiumet dhe një gjobë të majme.