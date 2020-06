Timo Werner tregon pse zgjodhi Chelsean

Shtuar më 29/06/2020, ora 20:55

Sulmuesi gjerman Werner , sezonin e ardhshëm do të jetë pjesë e Chelseat të Londrës Për futbollistin që spikati në Bundesligë në radhët e Leipzigut pati interes edhe nga Liverpooli, por blutë e Londrës ishin më konkretë me ofertën e tyre.Vetë Werner , në një prononcim të fundit, sqaroi pse vendosi të firmoste me Chelsean “Ishin disa klube të rëndësishme që luftonin për mua. Oferta e Chelseat ishte më e mirë për mua, për mënyrën sesi luaj dhe për karrierën time”, deklaroi sulmuesi gjerman Shumë zëra e kanë akuzuar Wernerin se u tërhoq nga paratë e manjatit rus, Abramovic, por sulmuesi kundërpërgjigjet: “Paratë kishin peshën më të vogël në vendimin tim. Në të kundërt, mund të kisha shkuar në Kinë”.