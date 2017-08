Tirana nis lojtarin e dytë për në La Liga, zbuloni sa përfituan bardheblut nga shitja e tij

Shtuar më 16/08/2017, ora 17:14

Elvi Berisha është një tjetër talent i akademisë bardheblu që do të luajë në Spanjë.Mesfushori i talentuar që është aktivizuar me skuadrën e parë kryeqytetase në ndeshjet kualifikuese të Ligës së Europës ka nënshkruar me skuadrën Spanjolle të Leganes një kontratë katër vjeçare, transmeton Panorama.Duke qenë se ai nuk kishte firmosur si profesionist me bardheblutë, këta të fundit përfitojnë nga ky transferim vetëm nga tarifa e formimit. Ajo përkon me rreth 90 mijë euro të ardhura që do të fitojë ekipi kryeqytetas për tri vite që Berisha ka qëndruar në akademi.“I lumtur për firmën me menaxherin”, ka shkruar futbollisti gjatë mbrëmjes së djeshme në rrjetet sociale si për të zyrtarizuar këtë transferim