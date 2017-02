Tirana, Partizani, FSHF dhe polica, “lëmsh para porte” për stadiumin

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 03/02/2017, ora 13:56

Çështja e zhvillimit të ndeshjeve në stadiumin “Selman Stërmasi” po merr gjithnjë e më shumë përmasat e një telenovele, me disa episode të fundit të zhvilluara gjatë ditës së sotme. Kur mbeten rreth 48 orë nga zhvillimi i ndeshjes Partizani-Vllaznia, askush nuk di ta thotë me siguri se ku do të luhet kjo ndeshje e Kategorisë Superiore, për arsye nga më të ndryshmet.Selman Stermasi partizaniEdhe pse “pajtimi” mes Tiranës dhe Partizanit për stadiumin u bë me pompozitet para kamerave televizive në zyrën e kryebashkiakut Veliaj, bardheblutë nuk kanë hedhur ende firmën në kontratën e dakordësuar mes palëve. “Panorama Sport” ka mësuar se në mënyrë absurde, klubi po vonon dërgimin e shkresës në FSHF duke detyruar institucionin e futbollit t’i vendosë një afat deri në orën 15:30 për ta bërë një gjë të tillë, pasi në të kundërt do të detyrohet të zhvendosë ndeshjen.Zyrtarët e FSHF-së kanë komunikuar gjatë gjithë ditës së sotme me ata të Tiranës , por ndonëse këta të fundit garantojnë se kontrata do të zbatohet, ngurrojnë të hedhin të zezë mbi të bardhë. Kjo është arsyeja pse FSHF nuk ka konfirmuar ende zyrtarisht se ku do të luhet kjo ndeshje mjaft e rëndësishme për vijimin e sezonit.Por kjo është vetëm njëra anë e medaljes. Problem tjetër, relativisht serioz, është ai që ka lidhje me qëndrimin e Policisë së Tiranës e cila nuk merr përsipër të garantojë rendin për ndeshjen Partizani-Vllaznia në stadiumin “Selman Stërmasi”. Forcat e rendit i janë drejtuar me një shkresë zyrtare si klubit të Partizanit , që cilësohet organizator i ndeshjes, atij të Tiranës , që ka në adminsitrim stadiumin , si dhe FSHF-së, duke shpjeguar arsyet se pse nuk marrin përsipër të mbajnë rendin në stadium.Ndaj edhe nëse vjen firma e Tiranës në kontratën me Partizanin, duhet kaluar ky ngërç tjetër. Në këtë drejtim, FSHF e ka cilësuar veten “jashtë loje”, duke ia kaluar përgjegjësinë Partizanit si organizator i ndeshjes. Nëse të kuqtë nuk gjejnë akordin me policinë, ndeshja rrezikon seriozisht të zhvillohet jashtë kryeqytetit, apo të shtyhet për një datë tjetër./albeu.com/