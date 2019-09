"Tirona Fanatics" gati për të dhuruar spektakël edhe në shkallët e stadiumit (VIDEO)

Shtuar më 29/09/2019, ora 17:21

Pas pak orësh, në stadiumin "Selman Stërmasi" do të luhet derbi mes Tiranës dhe Partizanit, aty ku dy skuadrat synojnë fitoren dhe lavdinë, të paktën deri në derbin e radhës. Bardheblutë që në këtë ndeshje janë skuadra pritëse, do të kenë mbështetje maksimale nga tifozeria pasi janë shitur të gjitha biletat.Për të shmangur radhët e gjata në hyrje të stadiumit , tifozeria bardheblu ka shkuar në stadium më shumë se 2 orë para fillimit të takimit, bën me dije Vip Sport.Ashtu siç edhe pritej, ata kanë bërë një marshim drejt stadiumit teksa në numër të shumtë kanë mbushur rrugët e qytetit.Ky është derbi i parë për këtë sezon dhe Tirana synon të thyejë makthin e viteve të fundit, pasi nuk arrin të fitojë një derbi prej shumë kohësh.