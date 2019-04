Titulli shumë pranë, Guardiola "presion" lojtarve: Mos lexoni dhe shihni TV

Shtuar më 25/04/2019, ora 16:41

Fitorja në derbi e Manchester City ishte e nevojshme për t’u rikthyer në krye të Premier League, me të njëjtin numër ndeshjesh sa "Reds".Diferenca është vetëm një pikë, por kaq mjafton për ta mbrojtur kurorën nga të besuarit e Pep Guardiolës, në fund.Natyrisht, trajneri katalanas e di mirë se nevojitet përqendrim maksimal në metrat e fundit të garës, e cila është me "fotofinish". Duke folur për BBC, iu bëri apel të tijve: "Mbeten të luhen edhe tri ndeshje, ndaj nuk jemi ende kampionë të Anglisë. Iu kam kërkuar lojtarëve të mi që të mos lexojnë asgjë, të mos shikojnë as televizion.Ata vetëm duhet të pushojnë dhe të flenë shumë para ndeshjes së ardhshme me Burnley. Ne e dimë sa e vështirë do të jetë atje, është thelbësore të ruajmë përqendrimin dhe qetësinë. Të dyja palët, ne dhe Liverpool, e meritojmë titullin, por vetëm njëra mund ta fitojë. Skuadra që nuk do t’ia dalë, nuk duhet të ketë keqardhje, sepse ka dhënë gjithçka".