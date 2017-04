Tjetër dëmtim te Bayerni, rrezikon sfidën me Dortmundin

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 23/04/2017, ora 11:54

Skuadra e Bayern Munchen është duke u përballur me dëmtime të shumta para përballjes në gjysmëfinalen e Kupës kundër Borussia Dortmund.Bëhet fjalë për David Alaba, i cili është në dyshim të madh për duelin e së mërkurën , pasi mbrojtësi austriak u detyrua të largohet nga loja kundër Mainzit.Carlo Ancelotti nuk e ka parë këtë si problem të madh, por ka thënë se duhet pritur deri nesër për ta mësuar se a do të jetë i gatshëm për të mërkurën Përveç Alaba-s në ndeshjen gjysmëfinale të Kupës nuk do të jenë të gatshëm as Neuer me Lewanodwskin.