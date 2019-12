Top 20 lojtarët më të mirë në Evropë aktualisht

Shtuar më 09/12/2019, ora 22:56

20 lojtarët kryesorë të sezonit janë renditur në bazë të vlerësimit të indeksit të pavarur të InStat.Lista është përpiluar me lojtarët nga pesë ligat më të mira në Evropë. InStat ka mbledhur paraqitjet e lojtarëve duke i krahasuar pavarësisht pozicionit dhe moshës.20 të parët në indeksin e tyre janë zbuluar për gjysmën e parë të sezonit 2019/20 me disa befasi, por edhe me disa lojtarë të pritshëm.Lionel Messi del në krye siç pritej pasi e fitoi “Topin e Artë”.Sulmuesi argjentinas ka qenë në formë, duke shënuar 14 gola dhe duke dhënë tetë asistime këtë sezon.Robert Lewandowski nuk futet në dhjetë të parët, megjithëse është golashënuesi më i mirë në pesë ligat më të mira me 27 gola në 22 ndeshje për Bayern Munich.20. Ricardo Pereira (Leicester)19. Son Heung-Min (Tottenham)18. Marco Verratti ( Paris Saint-Germain)17. Memfis Depay (Lyon)16. Raheem Sterling ( Manchester 15. Alejandro Gomez (Atalanta)14. Dimitri Payet (Marseille)13. Robert Lewandowski (Bayern Munich)12. Sadio Mane ( Liverpool 11. Virgil Van Dijk ( Liverpool 10. Andrew Robertson ( Liverpool 9. Kevin De Bruyne ( Manchester 8. Ciro Immobile (Lazio)7. Timo Werner (RB Leipzig)6. Neymar ( Paris Saint-Germain)5. Angel Di Maria ( Paris Saint-Germain)4. Riyad Mahrez ( Manchester 3. Kylian Mbappe ( Paris Saint-Germain)2. Hakim Ziyech (Ajax)1. Lionel Messi (Barcelona)