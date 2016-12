Top 20 talentet më të spikatur në Europë (FOTO LAJM)

Shtuar më 26/12/2016, ora 11:04

2016 do të jetë një vit do të do mbahet mend nga kampionët e së ardhmes. Edhe pse në moshë të re, ata kanë treguar se do të jenë e ardhmja në këtë sport magjik.Ata janë të lindur pas vitit 1995 dhe janë protagonistë me skuadrat e tyre që në këtë sezon. Emrat e tyre mund t'i zbuloni në galerinë më lart./albeu.com/