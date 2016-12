Topi i Artë, deklarata e Ibrës për Messin nuk ishte e vërtetë

Shtuar më 23/12/2016, ora 11:39

“Nëse do të ma jepnin Topin e Artë, unë do t’ia dorëzoja Messit ”, kjo ishte deklarata dhe lajmi më i rëndësishëm i ditës së djeshme të ‘supozuar’ të dhënë nga Zlatan Ditën e djeshme mediat e mëdha botërore të sportit u morën me deklarëtën surprizë të Zlatan Ibrahimovic , i cili deklaroi që nesë do t’ma jepnin mua topin e Artë, unë do t’ia dorëzoja Por suedezi ditën e sotme ka hedhur poshtë këtë deklaratë, e cila më vonë u zbulua nga se ishte një gënjeshtër e servuar nga një portal informative.“Ditët e arta të gazetarisë”, ka shkruar faqja që kishte publikuar citatin fals të Ibrahimovicit, duke postuar edhe fotot të mediave që e kishin publikuar si të mirëqenë./albeu.com/