Torres dhe Tevez mund të jenë partnerë sulmi në Amerikë

Shtuar më 05/05/2018, ora 11:35

Ylli argjentinas i Boca Juniors, Carlos Tevez është objektivi i parë i skuadrës amerikane, DC United. Tevez ka një kontratë me Bocan deri në dhjetor të vitit të ardhshëm por që mund ta prishë atë me marrëveshje për ta provuar kampionatin amerikan. Ndërkohë Tevez mund ta ketë partner në sulm yllin spanjoll Torres ka njoftuar largimin nga Atletico Madrid në fund të sezonit pasi i skadon edhe kontrata me klubin spanjoll . Ish-reprezentuesi i Spanjës do të vazhdoj karrierën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës./albeu.com/