Tottenham dërgon agjentë në Bergamo për të ndjekur Kessie dhe Suson

Shtuar më 16/02/2019, ora 11:56

Do të ketë një emisar të Tottenham , sonte në stadiumin e Atalantës, për të vëzhguar në veçanti Franck Kessie dhe Jesus Suso.Tottenhami e ndjek prej kohësh mesfushorin Frank Kessie teksa Pochetino e kërkon me cdo kusht futbollistin afrikan.Gattuso e konsideron të pashitshëm megjithatë një ofertë prej 40 milin eurosh mund ta tundojë Milanin, ku 2 vite më parë e bleu për 20 miliin euro nga Atalanta.Ndërkohë edhe për Suson Spërsat kanë shfaqur interes teksa spanjolli ende nuk po rinovon me kuqezinjtë.