Tottenham sfidon Chelsean, në derbin e vogël Lodinez

Shtuar më 24/11/2018, ora 10:25

Tottenhemi dhe Chelsea do të sfidojnë njëra tjetrën sot në stadiumin e ‘’Wemblit’’ duke nisur prej orës 18:30.Spërsat kanë bërë një sezon mjaft të mirë deri më tani teksa mbajnë vëndin e 4 me 27 pikë vënd që dërgon ata sezonin e ardhshëm në Champions. Megjithatë skuadra e Pochetinos ka një ekip të fortë përballë si Chelsea Blutë e Londërs nuk njohin humbje këtë sezon dhe skuadra e Sarrit është mjaft e rrezikshme në sulm ku Hazard he Morata mund të hapin probleme në cdo kohë. Ndërkohë Chelsea mban vëndin e 3 me 28 pikë 4 pikë larg kreut që mbahet nga Manchester City. /albeu.com/