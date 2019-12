Totti pas shortit: Unë e bëra punën timen, tani varet nga ju

Shtuar më 30/11/2019, ora 23:07

Francesco Totti ishte i pranishëm në hedhjen e shortit në Euro 2020 pasi ishte një nga të ftuarit që morri pjesë.Italia u vendos në Grupin A së bashku me Zvicrën, Turqinë dhe Uellsin në atë që vlerësohet si një grup mjaft i favorshëm për “azurët”.Gjermania nuk pati të njëjtin fat pasi që u vendosën në Grupin F përkrah Francës dhe Portugalisë (në atë që konsiderohet grupi i vdekjes).Pas shortit , Roberto Mancini foli para shtypit ndërsa tha se azzurri do të hyjë në Euro me një qëllim në mendjen e tyre: të ngrejë trofeun.Legjenda e Romës, Francesco Totti dukej i lumtur me grupin e Italisë pasi tha: ‘Unë bëra punën time, tani është koha që djemtë të bëni tuajën!’.Italia pa dyshim që shihet si një nga favoritët e Euro 2020, pasi ata u ndeshën gjatë procesit të kualifikimit në Euro 2020 duke fituar 10 fitore nga 10.Skuadra e Roberto Mancini do të nisë turneun verën e ardhshme, ndërsa ata do të luajnë në Romë.