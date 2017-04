Totti: Publiku është një armë më shumë

Shtuar më 26/04/2017, ora 18:33

Kapiteni i Romës, Francesco Totti , ka folur para ndeshjes ndaj Lazios në Serie A.Ai ka thënë se publiku do jetë një armë shtesë motivuese.“Me cilin lojtar keni kaluar më së miri? Antonio Cassanon. Mendoj që gabimi i vetëm është se mund të bënte më shumë për Romën”.“Me cilin lojtarin do kishte dëshirë të luaje? Me Ronaldon, fenomenin”.“Derbi? Është një ndeshje më ndryshe nga të tjerat. Në fushë jap maksimumin që t’i shkatërrojë, por kam respekt maksimal për Lazion, sepse kamë shumë miq që janë tifozë të tyre”.“Luajmë vendas dhe publiku është një armë më shumë”, ka thënë Totti . /albeu.com/