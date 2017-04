TRAGJIKE/ E hedhin nga tribuna 10 metra, ndërron jetë tifozi 22 vjeçar (VIDEO)

Shtuar më 17/04/2017, ora 20:39

Një tifoz 22 vjeçar në Belgrano të Argjentinës është hedhur nga tribuna nga një grup huliganësh, duke përfunduar në vdekje klinike.I riu Emanuel Balbo është përplasur në tokë gjë që i ka shkaktuar “ vdekje të trurit”, çka do të thotë se gjendja e tij është e ‘pakthyeshme”, konfirmoi zv/drejtori i spitalit të qytetit.I riu u hodh nga tribuna të shtunën pasdite nga tifoz ët e Belganos në stadiumin “Mario Kempes”.“Truri i tij ka vdekur. Familja e tij e di se nuk mund të ketë më kontakte me të”, tha mjeku. Përtej lojës së futbollit, ngjarja ka një sfond tjetër. I riu kishte njohur vrasësin e vëllait të tij gjatë një aksidenti, procesi për të cilin vazhdon.Në momentin që 22 vjeçari ka hyrë në stadium, burri ka bërtitur sikur ai ishte tifoz i skuadrës tjetër. I riu është hedhur nga 10 metra lartësi.Shtypi argjentinas shkruan që policia lokale ka identifikuar 4 të rinj si përgjegjës për dhunën ndaj Balbos, ndërkohë që dy prej tyre janë arrestuar dhe rrezikojnë burgimin me disa vite burg. /Albeu.com/