Trajneri i Dortmundi akuza të ashpra, por UEFA i përgjigjet

Shtuar më 13/04/2017, ora 13:07

Te Borusia e Dortmundit e kanë pritur keq humbjen e djeshme ndaj Monacos me rezultatin 2-3, që erdhi pas atentatit ndaj ekipit verdhezi ku mbeti i plagosur Mark Bartra. Trajneri Tomas Tuchel ka kritikuar ashpër UEFA-n në lidhje me vendimin për ta luajtur ndeshjen vetëm 24 orë pas shpërthimit të ndodhur.“Do të kisha dashur të kishim më shumë kohë në dispozicion. Është e vështirë të luash pas më pak se 24 orësh pas një ngjarje si ajo e të martës. Nuk e kuptoj nxitimin e UEFA-s për të vendosur menjëherë për luajtjen e takimit një ditë më pas. Ajo çfarë ndodhi të martën nuk ishte diçka për t’u nënvlerësuar.Na njoftuan vetëm me mesaz për vendimin e marrë nga UEFA për të luajtur vetëm 24 orë pas ndeshjes. Dikush atje në Zvicër vendosi që ne të luajmë kur dëshironin ata, dhe ne luajtëm”.I menjëhershëm ka qenë dhe reagimi i UEFA-s me në të një zëdhënësi.Vendimi që të zhvillohet ndeshja e Ligës së Kampionëve ndërmjet Dortmundit dhe Monacos është marrë të martën mbrëma në stadiumin e Dortmundit , me pëlqimin e të dy skuadrave dhe autoriteteve. UEFA ishte në kontakt me të dy skuadrat të mërkurën dhe asnjëra nuk tha se nuk dëshironte të luante këtë takim”, tha një zëdhënës i UEFA-s.