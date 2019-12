Trajneri i Arsenal tregon nëse do ta rikthejë Xhakën kapiten

Shtuar më 30/11/2019, ora 23:18

Pas shkarkimit të Unai Emery, përkohësisht timonin e ekipit e ka marrë Ljunberg.Ai para ndeshjes së nesërme me Norwichin foli para mediave dhe tregoi se a do ndryshojë shiritin e kapitenit apo do t’i mbetet Aubameyangut."Nuk do të përpiqem të bëj ndryshime të mëdha masive , do t ‘ i mbaj ato gjëra siç është. Kishte kaq shumë në media, aq shumë në diskutime, por duhet të mbetet tani. Duhet të përqendrohem në mënyrën se si luajmë dhe çfarë mund të bëjmë në fushë" – u shpreh i pari i Arsenalit.