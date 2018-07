Trajneri i Laçit: Është një suksesi i madh, e kemi ëndërruar kualifikimin

Shtuar më 19/07/2018, ora 19:55

Trajneri i Laçit , Besnik Prenga, nuk e fsheh entuziasmin pas këtij kualifikimi. Ka festuar njësoj si lojtarët , duke qenë në delir pas ndeshjes."Është një suksesi i madh, e kemi ëndërruar kualifikimin. Kemi punuar shumë për rreth 40 ditë", ishin fjalët e para të Prengës."Jam shumë i kënaqur për këtë kualifikim, pasi, presidenti, lojtarët dhe tifozeria e jëtij qyteti e meritonte. Ju kisha thënë edhe para ndeshjes që kisha shumë besim tek djemtë."Nëse luanim si në Qipro, atëherë mundësitë do t’i krijonim. Jam shumë i lumtur për këtë kualifikim, pasi e arritëm ndaj një kundërshtari mjaft të fortë si Anorthosis, me emra me peshë. Më bëhet qejfi që sot me mbështetjen e publikut kurbinas, e çuam ndeshjen aty ku nme dëshironimm."I falënderoj të gjithë djemtë, tifozët dhe sigurisht presidenti Laska, që më besoi drejtimin e Laçit . Turi i dytë? Tani është momenti të festojmë, do të kemi kohë të flasim. E rëndësishme është që ia dolëm", – deklaroi Prenga për “Panorama Sport”. /albeu.com/