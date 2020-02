Trajneri i Leipzigut tregon si e refuzoi Realin

Shtuar më 14/02/2020, ora 18:40

Julian Nagelsmann trajneri i 32-vjeçar i Leipzigut, dha një intervistë për britaniken “The Independent” para përplasjes me Tottenhamin në Champions League.Ai foli edhe për ofertën që kishte pasur nga Real Madridi në verën e vitit 2018, pak pasi Zinedine Zidane njoftoi se po largohej nga “Bernabéu”. Atëherë trajner i Hoffenheimit, Nagelsmann u telefonua nga José Angel Sánchez, drejtori i përgjithshëm i klubit. “Është normale që kur Real Madrid ju thërret, ju duhet të mendoni për këtë.Në fillim u befasova, e vlerësova atë, por nuk e shihja si momentin e duhur për të marrë drejtimin e tyre. Doja që të përmirësohesha si trajner dhe te Real Madridi nuk ke mundësi për këtë. Atje nuk duhet të jesh thjesht një trajner i mirë, por më i miri. Unë nuk jam, edhe pse mund të pranoj që dua të jem një nga më të mirët në të ardhmen. Nëse shkon në Madrid ose Barcelona, ​​tifozët, mediet dhe drejtuesit nuk të japin kohë për t’u përmirësuar. Ata thjesht duan fitore në çdo ndeshje, tituj, Champions … Nëse nuk fitonim nuk mund të thoni se jeni akoma i ri,” – tha Nagelsmann Më tej, trajneri i Leipzigut shpjegoi se dëshiron që hapat t’i bëjë të sigurt.“Gjëja kryesore është të ndërmarrësh hapat e duhur, jo hapat më të mëdhenj. Real Madridi është një nga më të mëdhenjtë për të ndërmarrë, kështu që unë thashë me vete: nëse shkoj në Madrid në moshën 31-vjeçare, ku do të shkoj më vonë? Një tjetër faktor kryesor ishte gjuha. Kjo është shumë e rëndësishme për mua. Më pëlqen të komunikoj, jam shumë shprehës me lojtarët e mi dhe nuk di si të flas spanjisht. Unë vetëm di të them “si je?” E kuptova që nuk ishte koha ”.