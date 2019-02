Trajneri i Skënderbeut flet për dhunë e lojtarëve të tij në Fushë-Krujë

Shtuar më 04/02/2019, ora 22:25

Skënderbeu kthehet i tronditur në Korçë. Dhe më shumë se humbja e 6-të radhazi, këtë herë me pasoja i ka lënë dhuna e pësuar jashtë stadiumit “Redi Maloku” nga një grup prej 20 personash. Në një situatë të tillë gjendja psikologjike e lojtarëve dhe veçanërisht e atyre që kanë rënë pre e dhunës së tifozëve në Fushë-Krujë është më e rënduar se kurrë.Nga njëra anë presidenti Ardjan Takaj dhe nga ana tjetër lojtari Kristi Vangjeli kanë dënuar dhunën karshi ekipit, por edhe arbitrimin skandaloz të Juxhin Xhajës në këtë takim. E megjithatë, nuk kishte si të mos fliste edhe Orges Shehi për këtë ngjarje.“Besoj se është një ngjarje e rëndë dhe jam shumë i shqetësuar edhe sot (dje) për atë gjë që ndodhi në Fushë-Krujë para një ndeshjeje. Është turp që gjëra të tilla të ndodhin tani, në vitin 2019, pasi nuk kanë ndodhur në vitet e vështira, kur Shqipëria vërtet kishte shumë probleme. Nuk dua të ndalem më te ky incident i turpshëm dhe për më tepër nuk ia uroj asnjë ekipi që të ndodhet në të njëjtën situatë, në të cilën u gjendëm ne. Është një moment i keq dhe duhet që të qetësohemi së bashku me lojtarët. Të harrojmë gjithçka dhe të mendojmë për ndeshjen e radhës”, theksoi trajneri i Skënderbeut , i cili tepër i shqetësuar për situatën nuk kërkoi që të komentojë asgjë më shumë nga ajo çka ndodhi në ndeshjen e fundit.Orges Shehi nga ana tjetër refuzoi sërish të flasë për arbitrimin, pasi asnjëherë më parë nuk është marrë me të tilla gjëra. “Nuk jam marrë asnjëherë me arbitrimin dhe nuk do të merrem asnjëherë. Ne duhet të mendojmë vetëm për fushën dhe për atë që japim ne në fushë”, përfundoi 41-vjeçari.Klubi nis “terapinë” me lojtarët. Për të mos rënduar edhe më shumë gjendjen psikologjike të grupit, drejtuesit më të lartë të Skënderbeut kanë menduar që të zhvillojnë një mbledhje. Zv.presidenti Arlind Boshku ka marrë me urgjencë rrugën drejt Korçës dje për t’i qëndruar pranë ekipit në këtë moment të vështirë dhe sidomos lojtarëve të abuzuar.Ai është munduar që t’i qetësojë, ndaj u ka kërkuar që t’i vendosnin sa më shpejt “kapakun” skandalit që përjetuan. Dhe duhet thënë që mbledhja nuk zgjati pak, por afro 45 minuta. Numri dy i klubit ka theksuar se një situatë e tillë duhet të kalohet sa më shpejt nga kampionët në fuqi. “Duhet të qetësoheni dhe të mendoni vetëm për futbollin dhe të mos shqetësoheni më nga të tilla situata.Klubi është në krahun tuaj dhe do të jetë gjithmonë gati për të mbrojtur të gjithë ata që janë pjesë e Skënderbeut ”, mësohet të ketë thënë ndër të tjera gjatë fjalimit të tij Arlind Boshku. Në të njëjtën linjë ka qenë dhe trajneri. Mesazhi i tij ishte i qartë, ndërsa hapur u ka thënë që të mbledhin forcat dhe të mendojnë vetëm për futbollin e fushës.