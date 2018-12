Trajneri i Spanjës "thumbon" Gjermaninë: Do i doja në grup

Shtuar më 03/12/2018, ora 09:37

Shorti i eliminatoreve të EURO 2020 e ka vënë Spanjën në një grup me Suedinë, Norvegjinë, Rumaninë, Ishujt Faroe dhe Maltën.Pas shortit trajnerii Spanjës Enrique që shihet më favoriti i grupit ka lëshuar "thumbime" ndaj Gjermanisë. Enrique e ka komentuar me këto fjalë rezultatin që ka dalë nga goglat e hedhura në Dublin:“Suedia dhe Norvegjia janë skuadra të mira. Gjithashtu, do të na duhet të bëjmë transferta të gjata dhe problematike për shkak të klimës. Nuk do të jetë aspak e lehtë”.Ish- trajneri i Romës dhe Barcelonës ka befasuar të gjithë më pas, duke thënë:“Do të kisha dashur të përballesha me gjermanët, sepse do të kishim qenë menjëherë gati në aspektin psikologjik. Ia kam thënë edhe para shortit presidentit të federatës sonë”, ka përfunduar Enrique . /albeu.com/