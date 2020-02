Tirana fitoi kundër Kukësit, Greg Rama i bashkohet festës bardheblu

Shtuar më 22/02/2020, ora 11:28

Tirana ka fituar ditën e djeshme në lojën me Kukësin. Një festë legjitime për lojtarët bardheblu që kanë marrë kreun e klasifikimit pas shumë javësh në ndjekje të verilindorëve.Por festa e klubit kryeqytetas ka pasur dhe një të ftuar ndryshe, Greg Ramën, djalin e kryeministrit Edi Rama , që ka festuar me ekipin e Tiranës.Një foto e Majkëll Ngo me Gregun e postuar nga sulmuesi në rrjetet sociale, është dëshmia që tregon se zemra e djalit të kryeministrit Rama është bardheblu shkruan bw.Tashmë për Tiranën fillon java e derbit dhe ekipi i drejtuar nga Egbo do suksesin e radhës për të vijuar rrugën drejt titullit të 25-të kampion, që do të kurorëzonte në mënyrën më të mirë 100-vjetorin e krijimit të klubit Ndërsa në familjen Rama do të kemi derbin e radhës , pasi xhaxhai i Gregut, Olsi Rama , është drejtori i Partizanit.