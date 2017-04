Tronditet Reali, konfirmohet sa do të mungojë Bale

Shtuar më 25/04/2017, ora 13:47

Nuk kanë fund lajmet e hidhur për Realin pas humbjes në “El Classico”. Gareth Bale është halli i madh i Zidane në këtë sezon, teksa sot ka dalë dhe përgjigja e ekzaminimeve mjekësore.Sipas tyre rezulton se uellsianit do t'i duhet 1 muaj për t’u riaftësuar. Baleka nevojë për tri, ose katër javë pushim , që të kalojë dëmtimin nga ndeshja e fundit me Barcelonën.Në këtë mënyrë ai do të humbasë dy sfidat gjysmëfinale ndaj Atletico Madrid në Ligën e Kampionëe. /albeu.com/