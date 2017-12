Trukuan 11 ndeshje, arrestohen plot 11 persona

Shtuar më 20/12/2017, ora 16:49

Autoritetet policore në Slloveni dhe Kroaci finalizuan nëj aksion të përbashkët ndaj një rrjeti kriminal që kishte në fokus sportin, e që ishte bërë problem në vitet e fundit me korrupsionin, bastet ilegale dhe tentativat për të manipuluar ndeshjet.Harta e veprimit të sindikatës kriminale kishte përfshirë së fundmi edhe Serbinë, Maqedoninë dhe Republikën Çeke.EUROPOL-i njoftoi se u realizuan kërkime në 13 banesa në vendndodhje të ndryshme, në Slloveni dhe në Kroaci, ndërsa u arrestuan 11 persona. kriminal kishte pjesë të veprimit edhe një platformë ilegale në internet, për të mbajtur baste në shuma të mëdha dhe për të shkëmbyer fondet me kompanitë e basteve aziatike.Sipas EUROPOL-it, hetimi nisi në muajin mars, kur policia sllovene ra në gjurmët e një grupi të organizuar kriminal , që kishte tentuar të manipulonte disa gara sportive, me fokus kryesor futbollin.“Kriminelët ishin pjesë e trukimit profesional të ndeshjeve, të faktuara në Serbi, Maqedoni dhe Çeki. Atyre u garantohej nga tregu aziatik një fitim i majmë, pasi dinin rezultatet që para nisjes së ndeshjeve. Paratë investoheshin më pas në biznese të ligjshme”, tha Sergio D’Orsi, specialist i korrupsionit sportiv në EUROPOL. /albeu.com/