Tuchel flet për aktivizimin e Neymar dhe Mbappe në sfidën kundër Liverpool

Shtuar më 27/11/2018, ora 12:25

PSG dhe Liverpool do të luajnë të mërkurën mbrëma në ‘’Park de Princ’’ në supersfidën e parafundit të ‘’Ligës së Kampioneve’’, e cila do të vendosë shumë se cila skuadër do të kalojë në fazën me eleminim direkt. PSG mban vëndin e 3 ndërsa Liverpool kryeson grupin F me 6 pikë.Në prag të përballjes ka folur trajneri i PSG Tuchel në lidhje me aktivzimin e Mbappe dhe Neymar "Unë jam më optimist për Neymar dhe Kylian. Ata do të jenë në gjendje të stërviten sot. Dani Alves mund të luajë gjithashtu kundër Liverpoolit pas rikthimit të tij nga një dëmtim afatgjatë.Ai është kthyer në ekip dhe ai mund të luajë një ndeshje të atij niveli kundër Liverpool ”.Ndërkohë PSG mban vëndin e 3 me 5 pikë ndërsa Liverpool kryeson grupin F me 6 pikë. /albeu.com/